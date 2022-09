A partire dal 1° settembre 2021, con cadenza mensile, l’ENEA pubblica i dati nazionali e regionali, relativi all’utilizzo del Superbonus 110%. In particolare, si tratta di 22 tabelle, di cui la prima contenente i dati nazionali e le successive i dati per ciascuna Regione. Infine una tabella riepilogativa. I dati resi noti sono: il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

Al 31 agosto 2022 il numero di asseverazioni in Campania è pari a : 14.125 di cui:

asseverazioni condominiali 117

asseverazioni in edifici unifamiliari 323

asseverazioni in unità immobiliari indipendenti 685

Il totale degli investimenti ammessi a detrazione è pari a : 3.223.257.075,18 € di cui:

investimenti condominiali 925.341.016,74€

investimenti in edifici unifamiliari 013.707.612,79 €

investimenti in unità immobiliari indipendenti 208.445,65 €

In Campania gli edifici soggetti ad interventi sono:

Condomini 1% edifici

Edifici unifamiliari 9% edifici

I. funzionalmente indipendenti 19.0% edifici

e l’investimento medio è suddiviso in :

Condomini 690,41 €

Edifici unifamiliari 795,94 €

I. funzionalmente indipendenti 105.850,45 €

I dati completi possono essere consultati su

