Prende il via oggi la seconda edizione del Pompei Street Festival, evento organizzato dal Comune di Pompei (Napoli) in collaborazione con Art and Change Impresa Sociale e la partecipazione del Parco Archeologico di Pompei. Si partirà dagli Scavi dove quattro street artist realizzeranno opere all’interno del Parco Archeologico, nella scia del nuovo protocollo sottoscritto tra Comune e direzione del Parco. L’argentino Max Bagnasco, nel viale di accesso degli Scavi di Pompei, il canadese Ben Johnston, l’olandese Gomad e l’iraniana Run, in via dell’Abbondanza, all’interno degli Scavi, avranno l’occasione di realizzare le proprie opere nel noto sito archeologico.

Saranno presenti il sindaco Carmine Lo Sapio e il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, accompagnati dall’ideatore e produttore della manifestazione, Nello Petrucci. L’evento, in programma fino al 24 settembre, prevede quattro sezioni dedicate all’arte: musica, street art, cinema e fotografia, con particolare attenzione a tematiche come la legalità, il lavoro precario, l’interazione sociale, la tutela dell’ambiente e la riqualificazione urbana, e l’obiettivo di sviluppare una crescita turistica e socio-economica della città di Pompei.