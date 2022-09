Strade come fiumi a Napoli ed in Campania, il vento abbatte gli alberi e danneggia case

Strade come fiumi, locali a piano terra allagati a Napoli. Un bomba d’acqua ha mandato in tilt la citta’ e anche il Casertano, dove una tromba d’aria si e’ formata sul Litorale Domitio e ha abbattuto alberi e spostato cassonetti della spazzatura al centro delle carreggiate. Situazione critica questa mattina in buona parte delle due province per un breve ma intenso acquazzone, dalle 7 alle 8.

A Napoli, la zona di Chiaia ha visto allagamenti in locali a piano terra e scantinati. Il parcheggio del tribunale di Napoli, nella zona di Poggioreale, e’ inagibile perche’ invaso dall’acqua. A Marcianise e nell’agro aversano strade invase da acqua e fango.