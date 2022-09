Gli italiani sono grandi appassionati di calcio e l’arrivo di un nuovo bonus per vedere la Serie A su dazn chiaramente sta facendo molto discutere. Con l’arrivo del nuovo campionato di Serie A gli italiani chiaramente vogliono vederlo comodamente in streaming e per fare questo l’abbonamento su dazn chiaramente è molto importante. Ma avere ben 60 euro di bonus sull’abbonamento non è cosa da tutti i giorni.

Un risparmio alla portata di tutti

Anche se dazn suscita tutta una serie di polemiche è proprio questa azienda che permette di guardare tutta la serie A di calcio.

Gli abbonamenti su dazn sono di due tipi. Uno è l’abbonamento Plus mentre l’altro è l’abbonamento standard. Con l’abbonamento Plus si possono vedere gli incontri anche su più dispositivi. Tuttavia esiste un bonus, o meglio un trucco legale, che permette di risparmiare almeno 60 euro sull’abbonamento di dazn. Il piano di abbonamento standard di dazn è da 29,99€ al mese, mentre l’abbonamento plus è di 39,99 euro al mese. Gli abbonati dazn possono registrare al massimo sei dispositivi.

Come funziona il ricco risparmio per il calcio

Un modo per risparmiare tanto su dazn è quello di usare le carte prepagate da 99,90 che danno diritto a tre mesi di abbonamento Plus. Vediamo perché utilizzare queste carte con i tre mesi di abbonamento Plus è davvero conveniente. La prima card acquistata darà diritto a vedere i primi tre mesi. I primi tre mesi finiranno a fine novembre ma a fine novembre c’è la pausa di campionato. La seconda card sarà attivata a gennaio 2023 e scadrà ad aprile. Mentre la terza card sarà da attivare ad aprile e scadrà a luglio.

Si arrivano a risparmiare ben 60 euro

In questo modo tutta la stagione della serie A costerà semplicemente tre carte prepagate e quindi sostanzialmente 300 euro. Quindi con tre carte prepagate si ha tutta la stagione della serie A di dazn a poco meno di 300 euro. Invece l’abbonamento Plus per 9 mesi costerebbe 360 euro. Quindi sfruttando la convenienza delle carte prepagate si potrà avere un anno di abbonamento dazn a tutta la serie A Plus a meno di 300 euro al posto che se 360 euro e quindi risparmio effettivamente sarà di ben 60€. Si tratta di un trucco assolutamente ingegnoso ma anche assolutamente legale che permette una bella economia proprio su questo abbonamento così gradito.

fonte ilovetrading.it