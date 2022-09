Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato poco dopo le 11 di stamane alla periferia di San Valentino Torio. A fuoco un grosso deposito di carburanti con annesso distributore di benzina in una zona al confine con Sarno. Sul posto numerosi equipaggi dei vigili del fuoco insieme con carabinieri e ambulanze. Tante le esplosioni sul luogo. L’incendio è visibile a chilometri di distanza.

Le forze dell’ordine e la protezione civile che si trovano sul posto per coordinare i servizi hanno fatto evacuare numerose famiglie che abitano nella zona. Anche il sindaco di San Valentino Torio invita i cittadini a tenere chiuse le finestre e balconi e non uscire di case non necessario in tutta la zona interessata dallo scoppio.