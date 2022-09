“Il tema della situazione della sicurezza, in particolare presso il capoluogo, a seguito dei recenti episodi delittuosi che hanno interessato il centro cittadino nel fine settimana, tra cui il ferimento di una persona nella piazza Trieste e Trento”, si legge in una nota della Prefettura, è affrontato nel corso di una riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si e’ volto nel pomeriggio di oggi. Disposto un ulteriore incremento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ed il prolungamento notturno del presidio fisso dell’Esercito italiano e comunque ad una rimodulazione dei servizi svolti dal contingente “Strade Sicure”. Inoltre, si procedera’ ad una revisione del Piano coordinato di controllo del territorio, riservando priorita’ al presidio di alcune aree cittadine particolarmente sensibili, in particolar modo nei week end.

“Anche previsto, nella prossima settimana, un ulteriore incontro con le associazioni di categoria per definire moduli condivisi finalizzati ad incrementare la videosorveglianza e a contribuire al progetto “Mille occhi sulla Citta’” volto a migliorare la dotazione tecnologica delle sale operative degli istituti di vigilanza privata e, dunque, a rafforzare la collaborazione fornita alle forze dell’ordine”. Infine, nell’ambito delle attivita’ di contrasto alla somministrazione della vendita di bevande alcoliche ai minori, il Comune di Napoli sta procedendo ad inviare comunicazioni di avvio del procedimento finalizzate alla sospensione/revoca delle licenze commerciali ai sensi dell’art.10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza agli esercenti che hanno violato tale divieto.