Spari contro un bar di Castello di Cisterna: vetrate frantumate

Colpi di arma da fuoco esplosi la scorsa notte contro un bar a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Verso le 4.30 i Carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Cosimo Miccoli per la segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco, constatando che poco prima alcuni colpi avevano frantumato la vetrata esterna di un bar. Sul selciato sono rimaste e poi sequestrate 5 cartucce calibro 12. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Ora c’è da chiarire la matrice del raid, che nei nostri territorio vesuviani e nolani ed in particolare in alcune zone, è purtroppo spesso sempre la stessa. Ma saranno le indagini a fare luce su quanto accaduto.