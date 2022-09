Spara e uccide l’ex compagna mentre va a lavorare poi si suicida: femminicidio al Sud

Uccisa mentre andava a lavorare. Così una donna di 46 anni, Giuseppina Fumarola, è rimasta uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno, Vito Sussa, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava andando a lavorare in un’azienda tessile quando l’uomo l’ha raggiunta per ucciderla. La donna aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sul luogo dell’omicidio, a pochi metri dall’ingresso dell’azienda tessile dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli.

Aveva due figli, nati da una precedente relazione, la 46enne freddata appena scesa dall’auto per raggiungere il posto di lavoro. A sparare, un 52enne con cui la donna, secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, avrebbe avuto una relazione, poi interrotta. Il 52enne si è poi impiccato nella sua abitazione che si trova a meno di cento metri dalla sartoria in cui lavorava la donna. Secondo i militari, si sarebbe appostato e avrebbe fatto fuoco mirando al petto.