A soli 14 anni finisce denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti insieme ad un 21enne di San Giorgio a Cremano ( Napoli) con precedenti di polizia. Il fatto e’ accaduto a Portici (Napoli) dove un cittadino ha segnalato alla Polizia di Stato la presenza in strada di una attivita’ di spaccio grazie a YouPol, l’app realizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via San Cristofaro dove hanno notato due giovani: il piu’ piccolo, alla loro vista, si e’ allontanato velocemente tentando di disfarsi di una bustina contenente marijuana.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato i due trovandoli in possesso di sette bustine contenenti circa 15,6 grammi di marijuana. Inoltre, nel corso di un controllo nelle rispettive abitazioni, hanno rinvenuto altre tre bustine con circa 5,4 grammi della stessa sostanza, 22 stecche di hashish del peso di circa 49 grammi, 10 euro e un bilancino di precisione.