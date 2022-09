Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via San Sossio, dove poco prima erano stati segnalati i colpi. Sul posto i militari hanno trovato 6 bossoli calibro 9×21, verosimilmente contro un palazzo del complesso popolare noto come Parco del Sole. Non risultano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Si tratterebbe, dunque, della classica “stesa” purtroppo in voga da anni nei quartieri napoletani più in difficoltà dal punto di vista del crimine organizzato.

Spaccio inoltre nella Vela rossa di Scampia, periferia di Napoli. Qui i carabinieri hanno arrestato tre pusher. I militari li hanno sorpresi nel lotto M di viale della Resistenza. Sequestrati una dose di eroina, una di cobret e una di crack. E 330 euro in contante ritenuto provento illecito. Per i “clienti” una segnalazione alla prefettura.