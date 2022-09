La scorsa notte a Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio E. C., diciottenne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo anti-droga i carabinieri hanno fermato il ragazzo in via don Minzoni e lo hanno perquisito. Nel suo zaino un “panetto” di hashish da cento grammi e tre dosi della stessa sostanza pronte alla vendita.

Sequestrata anche la somma contante di trecentosessanta euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Un pusher giovanissimo, dunque, finito in manette per quanto aveva nello zaino.