Finiscono con un buon esito le ricerche del corpo forestale e dei carabinieri. La turista tedesca scomparsa alle 22.00 è stata poi ritrovata all’una di notte. Con un biglietto ringrazia l’operato delle forze dell’ordine.

Doveva essere una gita tranquilla, quella effettuata da una turista tedesca lungo il sentiero naturalistico che costeggia l’agriturismo l’Orrido Pino, nella zona boschiva di Agerola (Na).

Sono state ore di scoramento per lei e di preoccupazione per i suoi cari, quando non è più ritornata dall’escursione in montagna.

Un’avventura che si è conclusa fortunatamente con il ritrovamento della ragazza. Dopo il riconoscimento della turista tedesca, i carabinieri della stazione di Pianillo di Agerola dichiarano, di averla vista visibilmente scossa, traumatizzata ed infreddolita. Fortunatamente le sue condizioni di salute era stabili, quindi non necessitavano di un intervento medico.

I genitori non appena sono stati allertati, hanno raggiunto la ragazza in un noto bed & breakfast della zona, per accertarsi delle sue condizioni di salute.

La ragazza si è rivolta all’albergatore lasciandogli un messaggio scritto in lingua italiana su un post-it, come segno ringraziamento e di stima, verso coloro i quali l’hanno tratta in salvo.

Il messaggio conteneva queste parole “grazie molte per avermi salvato“.

Svelando anche il suo nome Antonia.

Il commando dei carabinieri sentitamente si è sentito orgoglioso di aver tratto in salvo la ragazza ventenne e di averla consegnata nuovamente ai suoi familiari.