Si contendono lo stesso ragazzo, coltellate tra due giovanissime

Due ragazze appena maggiorenni ed entrambe dei Quartieri Spagnoli, una 19enne l’altra 18enne, si sarebbero reciprocamente accoltellate, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri notte dopo essersi incontrate per caso nella zona della Speranzella. Tutt’e due, nella ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbero interessate allo stesso ragazzo e così la rivalità in amore è finita nel sangue. Al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini sono arrivate separatamente, accompagnate da familiari, a distanza di un quarto d’oro l’una dall’altra.



Inizialmente non hanno detto nulla, poi messe alle strette hanno fatto qualche ammissione. Sembra che i coltelli fossero di amici loro, al momento sconosciuti. Ma su questo le indagini sono in pieno svolgimento. Nel frattempo le giovani donne sono state dimesse con prognosi sui 30 giorni per ferite sparse alle braccia, alle gambe e al torace. Una storia drammatica, frutto avvelenato di degrado e miseria morale. Anche le vittime, se gli accertamenti confermeranno che si sono accoltellare a vicenda, saranno denunciate.