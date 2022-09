Settembre sempre più pazzo: il caldo torrido ci sarà ancora a lungo

Torna il caldo africano. Dopo giornate di temporali e temperature più gradevoli pare che il caldo torrido stia per tornare. Nei prossimi giorni ci sarà un’escalation delle temperature a causa di un ritorno dell’ anticiclone sub-sahariano che porterà di nuovo l’estate su tutto il paese con nuovi picchi di calore. In realtà al Sud le temperature hanno già iniziato a risalire da qualche giorno e sembra che ora la tendenza si estenderà anche al Centro e al Nord. Nelle regioni meridionali l’alta pressione africana è infatti rimasta ferma su latitudini più settentrionali rispetto a quelle di origine, facendo così raggiungere temperature decisamente oltre le medie del periodo in alcune regioni (40°C in Sicilia).

La situazone sull’Italia resterà divisa a metà fin a sabato 10 settembre quando al Sud ci saranno temperature estive mentre al Nord maggiore instabilità, ma poi le cose cambieranno e per il resto del weekend le temperature saranno in ripresa su tutte le regioni. Da lunedì 12, infatti, l’Atlantico piloterà un profondo vortice depressionario in direzione della Penisola Iberica, provocando così un richiamo di venti molto caldi in risalita dal Nord Africa. Ci sarà quindi un ritorno del caldo africano che coinvolgerà pesantemente il Sud tirrenico, le due Isole Maggiori e gran parte del Centro, ma provocherà un deciso rialzo termico pure al Nord.