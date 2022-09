Settembre-ottobre: confermato il Bonus da 200 euro. Come averlo

Mentre la maggior parte dei beneficiari del bonus di 200 euro una tantum di luglio, tra lavoratori dipendenti pubblici e privati, pensionati e titolari di reddito di cittadinanza, hanno già ricevuto il pagamento, altre categorie di persone tra cui i beneficiari già individuati dal primo Decreto Aiuti e i nuovi beneficiari individuati dall’ultimo Decreto Aiuti bis nonché lavoratori autonomi e professionisti con Partita Iva devono ancora ricevere il dovuto pagamento.

Tuttavia, per alcuni beneficiari del bonus di 200 euro esteso a settembre-ottobre è possibile che il pagamento effettivo possa subire ritardi e cambiare data. Vediamo per chi e perché.

Bonus 200 euro esteso settembre-ottobre chi avrà pagamento

Lavoratori domestici, colf, badanti, ecc per avere il bonus di 200 euro hanno tempo ancora fino al prossimo 30 settembre per presentare apposita domanda all’Inps.

Queste categorie di persone dovrebbero percepire il bonus di 200 euro nel mese successivo a quello di presentazione della domanda, vale a dire ad ottobre, così come ad ottobre riceveranno in automatico il bonus di 200 euro una tantum, senza alcuna necessità di presentare specifica domanda:

collaboratori sportivi; precari della scuola; lavoratori che non hanno usufruito dello sgravio contributivo entro i primi sei mesi dell’anno perché coperti da contribuzione figurativa.

Potrebbero ricevere il bonus di 200 euro entro ottobre, senza alcuno slittamento oltre, anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con Partita Iva se effettivamente, come si vocifera, il click day per presentarne domanda si terrà il 15 settembre o comunque entro la fine del mese.

Per lavoratori domestici e collaboratori sportivi, precari della scuola e lavoratori che non hanno usufruito dello sgravio contributivo entro i primi sei mesi dell’anno avranno, dunque, il bonus 200 euro esteso ad ottobre ma ci sono ulteriori categorie di persone per cui la data di pagamento potrebbe ritardare.

Diverse sono le categorie di persone per cui rischia di slittare a novembre il pagamento del bonus 200 euro esteso a settembre-ottobre.

Se coloro per cui scade il termine di presentazione della domanda a settembre riceveranno il pagamento ad ottobre, allora per chi ha la scadenza di presentazione della domanda per avere il bonus di 200 euro, il pagamento dovrebbe essere posticipato a novembre.

Scade, infatti, il 31 ottobre il termine di presentazione di domanda all’Inps per categorie di persone che come:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps;

lavoratori stagionali;

lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

collaboratori co.co.co.;

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;

incaricati alle vendite a domicilio con Partita Iva.

Se per il pagamento effettivo dei 200 euro a queste ultime categorie di persone l’Inps dovrà aspettare il termine di chiusura di presentazione delle domande, vale a dire il 31 ottobre, potrà elaborarle e procedere ai pagamenti solo in seguito, quindi a partire da novembre.

Se, invece, man mano che le domande vengono presentate, l’Inps già inizia a procedere al pagamento del bonus di 200 euro, allora alcuni beneficiari pur presentando domanda ad ottobre, se la presentazione a inizio mese, entro il termine dello stesso riceveranno il pagamento, in caso contrario, riceveranno comunque il pagamento a novembre.

