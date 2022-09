Scuole chiuse per maltempo: tante ordinanze a Napoli e nel Vesuviano

Il maltempo continua a imperversare su Napoli e la Campania e arrivano le prime ordinanze dei sindaci. «In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti – fa sapere il Comune di Napoli – il sindaco Gaetano Manfredi per la giornata di domani lunedì 26 settembre è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico. Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico».

I sindaci o commissari prefettizi di Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Ottaviano, Poggiomarino, Striano, Somma Vesuviana e Torre del Greco hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, e la stessa misura è adottata anche dai sindaci di Afragola, Caivano, Cardito e Giugliano. Uguale decisione presa sull’isola di Ischia dai sindaci di Barano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e dal commissario prefettizio che regge il comune di Casamicciola.