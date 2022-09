Scuola, pubblicate le graduatorie delle supplenze per questo biennio

Pubblicate le graduatorie delle supplenze del biennio in corso da parte dell’Ufficio Scolastico regionale. Si tratta di tutti gli ordini e gradi e riguardano il biennio 2022/2023 e 2023/2024 così come da titolo dell’avviso sul sito ufficiale recante “Graduatorie Provinciali di Supplenza – Biennio 2022/2023 e 2023/2024 – Pubblicazione graduatorie – ogni ordine e grado”. CLICCA QUI PER SCARICARE LE GRADUATORIE.

Intanto sulla supplentite nelle scuole il ministro dell’Istruzione oggi ha continuato ad ostentare tranquillità. “Allo stato attuale – ha detto oggi a ‘Radio 24’ – ripartiamo con un anno scolastico in cui non mancano i docenti. Abbiamo 800 mila insegnanti, di questi insegnanti abbiamo fatto 7 procedure di concorso per mettere in ruolo, stiamo andando a consolidare. 150mila insegnanti mancanti? Stiamo chiudendo l’ultima procedura per 25 mila insegnanti che entreranno in ruolo il prossimo anno. Poi ci sono 91 mila insegnanti di sostegno “in deroga” cioè anno per anno. Tramite gli Uffici Scolastici Regionali mi viene garantito che, tranne eccezioni, gli insegnanti saranno in classe”. Anief contesta punto per punto le dichiarazioni del ministro, partendo dal fatto che ci sono gravi responsabilità nella gestione del reclutamento dei precari.