“In queste ore si apprende che a distanza di pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico molti posti destinati agli insegnanti di sostegno resteranno vacanti per assenza di docenti specializzati. E tutto questo avviene mentre circa 7.000 docenti che hanno conseguito all’estero titoli di abilitazione su materia e specializzazione sul sostegno nelle attività didattiche agli alunni disabili, attendono da più di due anni l’equipollenza dei titoli presso i Ministeri competenti (MUR-MIUR)”. Così Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di FI e capogruppo in commissione Cultura alla Camera.

“Non solo – continua Aprea -, ma dopo essere regolarmente inseriti negli elenchi aggiuntivi disciplinati dall’OM n. 60 /2020 relativa alle graduatorie provinciali e di istituto, solo dopo pochi giorni, sono finiti ingiustamente depennati dai suddetti elenchi in virtù di un Decreto del Ministero dell’Istruzione. Questa situazione ha innescato numerose azioni legali ad oggi ancora pendenti. Il problema però permane perché il Ministero dell’istruzione, nel 2022, ha bloccato ed inibito ai docenti abilitati e specializzati all’estero di stipulare contratti di lavoro con la scuola, sempre in virtù di altra OM 112/2022. Forza Italia ritiene che tutto questo non sia rispettoso della normativa comunitaria e neppure delle diverse pronunce positive della giustizia amministrativa, investita della questione. Occorre superare urgentemente questa fase di stallo e riconoscere in tempi brevi l’acquisizione dei titoli conseguiti nei Paesi comunitari”.