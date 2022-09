Scooter finisce fuori strada, morto 24enne. Ferito l’amico

E’ di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all’una della scorsa notte a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due ragazzi di 24 anni in sella a uno scooter stavano percorrendo via Picentia, strada che collega il centro cittadino e la localita’ Sant’Antonio, quando, per cause non ancora chiarite, il mezzo a due ruote e’ andato fuori strada finendo in un canale di scolo dell’acqua. Sul posto, i sanitari del 118. I due ragazzi, entrambi residenti a Pontecagnano, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale, ma per uno di loro non c’e’ stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo durati circa un’ora.

L’altro, invece, ha riportato una ferita all’occhio sinistro e ha avuto una prognosi di quaranta giorni per la guarigione. Per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sono al lavoro i militari dell’Arma che acquisiranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in quella zona. Il mezzo, intanto, e’ stato sottoposto a sequestro. Da quanto si apprende, i documenti della moto sono in regola.