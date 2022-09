Ancora sangue sulle strade di Salerno. A perdere la vita ieri mattina, all’altezza di via Allende, un giovane a bordo del suo scooter. Si tratta di un 18enne originario di Vietri sul Mare. Stando ad una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi poi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione. Il ragazzo, stando a quanto risulta, stava rientrando da una serata trascorsa in compagnia con alcuni amici in un locale. L’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo.

Inutile purtroppo l’intervento dei sanitari del 118 dell’Humanitas. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, carabinieri e polizia di Salerno. Al lavoro anche gli operatori di Strade Sicure.