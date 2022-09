Sono sconcertanti le immagini riprese con i cellulari da alcuni residenti che abitano nei pressi dello stadio ‘Piccolo’ di Cercola in occasione della partita del campionato di Eccellenza tra le squadre di Ischia e Savoia che si è svolta l’altro giorno. I cittadini si sono rivolti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per denunciare il tutto.

“Prima ancora che il match iniziasse alcuni gruppi di tifosi hanno dato vita a una violenta rissa per le strade cittadine con tanto di mazze e oggetti contundenti. Uno di loro decide addirittura di salire sulla propria auto e tenta di investire i rivali. Sparati anche alcuni razzi ad altezza d’uomo” hanno raccontato i cittadini.

“Abbiamo girato le immagini alle forze dell’ordine affinchè verifichino l’accaduto. Bisogna fermare immediatamente la deriva di violenza che caratterizza gli appuntamenti sportivi in tutte le categorie, dalla serie A fino ai campionati dei dilettanti , compresi quelli giovanili. Servono misure severe e non semplici richiami per porre fine a questa barbarie che nulla ha a che vedere con lo sport. Chiedo che vengano immediatamente identificati tutti i protagonisti di questa vergognosa rissa e siano severamente puniti”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.