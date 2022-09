Sconto maggiore sulle bollette di corrente e gas, ecco come ottenerlo

Come avere uno sconto maggiore sulle bollette luce e gas con bonus e Isee aggiornato? A causa dell’aumento esponenziale dei costi dell’energia, il Governo Draghi ha previsto misure specifiche per potenziare i bonus sulle bollette luce e gas per aiutare le famiglie in maggiore difficoltà economica e minore è l’Isee del nucleo familiare, maggiore risulta lo sconto in bolletta.

Avere sconto maggiore sulle bollette luce e gas con bonus e Isee aggiornato

Come ridurre Isee per avere sconto maggiore su bollette luce e gas

Il bonus luce e gas e il valore Isee del nucleo familiare permettono alle famiglie di pagare meno le bollette di luce e gas, diventate stratosferiche. Il governo Draghi ha previsto un bonus sociale luce e gas per famiglie con Isee basso, inizialmente fissato a 8mila e poi aumentato a 12mila euro e per poter usufruire dello sconto in bolletta basta semplicemente presentare la Dsu (Dichiarazione Unica Sostitutiva) per ottenere il calcolo Isee dall’Inps e una volta calcolato il valore Isee del nucleo familiare lo sconto viene automaticamente applicato agli importi delle bollette.

Secondo quanto stabilito dalle ultime leggi approvate, gli sconti per il bonus sociale per le bollette di luce e gas saranno riconosciuti in modo retroattivo da gennaio 2022 anche per le famiglie che rientrassero nel corso dell’anno entro il tetto massimo Isee che permette di accedere all’agevolazione.

Per poter usufruire di sconti in bolletta o di averne in maniera più alta basta, infatti, presentare l’Isee Corrente aggiornato sulla situazione economica attuale di un nucleo familiare.

Per avere, dunque, un maggior sconto sulle bollette di luce e gas bisogna avere un Isee basso e se nel corso dell’anno, vale a dire dal momento della presentazione Isee si verificano variazioni economiche o patrimoniali specifiche in un nucleo familiare, l’Isee aggiornato si può avere in maniera aggiornata e anche con una nuova procedura più semplice e veloce.

In particolare, l’Isee Corrente per abbassare l’Isee si può presentare in qualsiasi momento dell’anno dopo aver fatto l’Isee ordinario da parte di soggetti per cui si verificano nel periodo di validità dell’Isee ordinario variazioni economiche, sia di redditi che di patrimonio del richiedente e le condizioni per presentare sono, nel dettaglio, le seguenti:

se si verifica una variazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare;

se si verifica una variazione della situazione reddituale superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale calcolata nell’Isee ordinario;

se un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato perde il posto o subisce una riduzione o sospensione del lavoro;

se un lavoratore autonomo appartenente al nucleo familiare cessa la propria attività;

se uno o più membri del nucleo familiare perdono trattamenti assistenziali o previdenziali o eventuali altre indennità percepite.

Le combinazioni

Diverse possono essere le soluzioni per abbassare l’Isee e avere così accesso a maggiori bonus o accrescere il valore del bonus bollette luce e gas, come cambiare residenza e modificare la composizione del nucleo familiare o, se si è proprietari di immobili, decidere di dare eventuali immobili di proprietà in usufrutto, perchè una nuda proprietà di un immobile non viene calcolata ai fini Isee, quindi l’immobile che prima dell’usufrutto faceva redditi non rientrerebbe più nei patrimoni da considerare, contribuendo così a ridurre l’Isee e avere maggiori benefici fiscali.

Precisiamo che per avere un Isee aggiornato per usufruire di un maggiore sconto sulle bollette di luce e gas è possibile seguire la nuova procedura più rapida di calcolo Isee aggiornato, disponibile direttamente sul sito Inps, e più semplice perché supera la necessità per dichiarante o intermediario delegato di inserire gli elementi di riscontro patrimoniali e reddituali grazie all’autorizzazione espressa dai componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Ciò significa che rispetto a quanto prima previsto non serve più che dichiarante o intermediario delegato inseriscano gli elementi di riscontro per avere l’autorizzazione alla precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare, ma basta ormai autorizzare la precompilazione della DSU con diretto accesso al Sistema Informativo dell’Isee semplicemente inserendo le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

fonte businessonline.it