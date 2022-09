Schianto in moto nel Napoletano, Luca muore a 25 anni

Non ce l’ha fatta, è morto dopo l’arrivo in ospedale il 25enne, Luca Coppola, coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa notte Sorrento (Napoli). A scontrarsi tragicamente, per cause in corso di accertamento in via Fuorimura lo scooter, guidato dal 25enne, e un’auto guidata da un suo coetaneo di Massa Lubrense.

Il ragazzo alla guida della moto, Luca Coppola, è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale di Sorrento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento che indagano sull’accaduto. I veicoli sono stati sequestrati.

Pedone investito in piazza Sannazzaro

Solo ieri mattina un’altra vittima della strada. Vittima un uomo di 62 anni, Giuseppe Iazzetta che era con il cane a passeggiare in piazza Sannazzaro, non lontano dal lungomare di Napoli, quando è stato travolto e ucciso da un’auto che arrivava a forte velocità dal quartiere Fuorigrotta.