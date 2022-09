Perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla via Appia 7 Bis, nel territorio di Torre le Nocelle, in contrada Frustelle, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La macchina ha sbandato ed è finita un torrente adiacente alla carreggiata. Alla guida dell’auto un uomo di 57 anni di Melito Irpino, che è rimasto ferito.

Si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari del 118. Per il recupero del veicolo c’è stato bisogno dell’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. Insomma, una sbandata che poteva andare molto peggio.