Giallo e tanto spavento a Sarno dove un uomo avrebbe minacciato alcune persone con una motosega. La vicenda risale a qualche giorno fa, quando un uomo – per futili motivi – avrebbe dato in escandescenza, minacciando ed inseguendo alcune persone utilizzando una motosega all’interno del cortile di un palazzo, delimitato da un muretto e da un cancello.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 28 agosto, quando, in via Lanzetta, un uomo ha imbracciato una motosega, l’ha avviata e ha iniziato ad inseguire alcune persone. L’uomo sarebbe poi fermato dai Carabinieri della stazione di Sarno il cui intervento ha evitato il peggio. In queste ore, invece, via social è apparso anche il video che mostra quanto accaduto nella zona dell’ex campo sportivo.