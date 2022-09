Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Santa Caterina presso una libreria per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinanti dal direttore dell’esercizio commerciale e da un dipendente i quali hanno raccontato che, poco prima, avevano fermato un uomo il quale, dopo aver rimosso le etichette antitaccheggio, aveva prelevato alcuni dischi in vinile, per un valore di 206 euro, e li aveva riposti in una sportina per abiti tentando di guadagnare l’uscita dal negozio senza passare per le casse.

Un 61enne napoletano con precedenti di polizia è finito arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato avvenuto all’interno del negozio.