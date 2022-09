Rogo nella notte nei Paesi Vesuviani, salvati tre anziani intrappolati nella case

Rogo nella notte, gruppo di anziani rimane bloccati in casa hanno rischiato la vita. Salvati dalla polizia. Una notte di paura quella che hanno vissuto gli abitanti del Parco Penniniello, a Torre Annunziata, dove – intorno alle 4 di ieri mattina – è divampato un incendio nell’isolato 15. Allertati gli agenti della polizia di Stato e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante. Gli inquilini al secondo piano, dove si stava sviluppando l’incendio, erano tutti in strada. Ma alcune persone anziane erano rimaste intrappolate in casa. Gli agenti sono entrati, quindi, in una delle abitazioni e hanno messo in salvo una coppia di nonnini. Più difficile il recupero di un anziano che non deambulava. I

poliziotti hanno dovuto sfondare la porta e trasportare la persona a spalla all’esterno dello stabile.



Sono poi giunti sul posto i vigili del fuoco, assieme a un’altra pattuglia proveniente da Pompei, che hanno provveduto a domare le fiamme. Successivamente sono giunti i

funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale che hanno provveduto a mettere sotto sequestro l’abitazione. Secondo quanto appurato dai vigili del fuoco l’incendio è avvenuto in maniera accidentale.