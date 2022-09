Rogo distrugge un’auto parcheggiata in pieno giorno: giallo nel Vallo Lauro

E’ mistero sul rogo che ha completamente distrutto un’auto. Il fatto si è verificato intorno alle 13 nel comune di Pago del Vallo di Lauro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. La vettura, una Fiat Panda, era parcheggiata in via Libertà. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per cercare di fare piena chiarezza sull’origine delle fiamme.

I militari hanno acquisito le informazioni dei caschi rossi e hanno raccolto una serie di elementi sul posto. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.