Per il prossimo anno accademico, 2023/2024, l’ammissione ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria sarà divisa in due sessione: aprile e luglio. L’ammissione alle facoltà avverrà dopo il superamento della prova d’esame «TOLC» (Test OnLine Cisia), che sarà però ripetibile più volte. È infatti pubblicato il decreto che riforma le prove di accesso, messo a punto dal ministro uscente dell’Università, Cristina Messa. Potranno partecipare alle prove tutti coloro che sono iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere.

Date e modalità d’iscrizione

Come da decreto «Le date, non sono ancora prefissate, ma probabilmente saranno stabilite entro il mese di novembre 2022. Per ciascuna sessione dei Tolc la somministrazione dei test sarà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il test può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato nel momento dell’iscrizione, anche se diversa da quella della futura immatricolazione.

I candidati, invece, dei Paesi non UE residenti all’estero sono tenuti all’iscrizione e al successivo svolgimento del test TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale. Per poter partecipare ai test, i candidati devono iscriversi attraverso il sito web del CISIA www.cisiaonline.it entro i termini e nel rispetto delle procedure che verranno indicate, per ogni anno accademico, con un provvedimento della competente Direzione generale del ministero dell’Università e della Ricerca».