Ritornano i Bonus Spesa: fino a 2000 euro

Gli italiani hanno sempre più difficoltà a fare la spesa al supermercato. Ma adesso arrivano due preziosi aiuti che possono dare veramente una mano concreta alle famiglie.

Due aiuti per le famiglie, era ora

In Italia si moltiplicano le proteste (pacifiche e composte, per fortuna) delle famiglie e dei commercianti contro la stangata della luce e quella del gas.

Sono stangare fortissime che rischiano di mettere in ginocchio i nuclei familiari. Ma gli esperti sottolineano che il vero problema c’è proprio al supermercato. Infatti il costo del cibo è aumentato sensibilmente e minaccia di farlo ancora. Due aiuti arrivano per le famiglie italiane. Il primo è per le famiglie con ISEE basso e il secondo è a disposizione di tutte. Vediamo come averli. Il primo aiuto sulla spesa sono i buoni spesa.

Buoni spesa

I buoni spesa sono messi in campo da tutti i comuni italiani. Infatti tutti i comuni italiani dopo aver ricevuto il soldi dal Governo pubblicano un bando nel quale si chiariscono i criteri per avere i buoni spesa. In questo bando si chiarisce che ISEE deve avere la famiglia per chiederli ed altri paletti. Insomma questi bonus sono fondamentali perchè aiutano chi ha bisogno proprio sul fronte della spesa. Ma un aiuto davvero consistente è aperto a tutte le famiglie e permette di risparmiare addirittura tremila euro sulla spesa del supermercato. Vediamo come ottenere questo straordinario risparmio che oggi come oggi può essere davvero decisivo per la famiglia.

Risparmiare tremila euro al supermercato si può

A spiegare come fare a risparmiare 3000 euro all’anno è l’ultimo report di Altroconsumo. Infatti è proprio Altroconsumo a rivelare i numeri. Analizzando 1,6 milioni di pezzi reperiti in ben 1.171 punti vendita di addirittura 67 città italiane è emerso come una famiglia con due genitori e due figli spenda mediamente di spesa all’anno ben 8.550€. Tuttavia questa è solo una media, perchè andando nei supermercati giusti questa media può scendere addirittura di di tremila euro. Ma secondo Altroconsumo si arriva a risparmiare fino a oltre 3000 euro scegliendo i discount rispetto ai normali supermercati. Questa è proprio la cifra che chi sceglie discount ed hard discount arriva effettivamente a risparmiare. Il segreto è in ambienti meno curati ed un impacchettamento più economico.

fonte ilovetrading.it