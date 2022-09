Arrivano tanti nuovi bonus per le famiglie e sono soprattutto le famiglie con ISEE basso a riceverne di nuovi. Inoltre c’è anche una fortissima opportunità di risparmio sulla spesa quotidiana al supermercato che può arrivare anche a 3.300 euro. Vediamo che cosa sta succedendo. Le famiglie italiane sono in difficoltà estrema perché addirittura una famiglia su dodici è in povertà assoluta e non stupisce che ormai ci siano proteste piuttosto veementi per la richiesta del reddito di base universale.

Nuovi aiuti forti sulla spesa

Ma mentre le famiglie protestano per cercare di ottenere finalmente il reddito che cambia la vita, arrivano però aiuti dal Governo che se non assomigliano neanche lontanamente al reddito di base universale, possono comunque offrire un sostegno seppur precario e momentaneo. Oggi il problema principale delle famiglie è proprio quello di riuscire a pagare le bollette e di riuscire a fare la spesa di tutti i giorni al supermercato. Riuscire a fare la spesa al supermercato oggi non è certo qualcosa di banale perché i rincari sono veramente terribili. La guerra in Ucraina e l’inflazione hanno fatto impennare il costo dei cibi e ormai gli italiani hanno difficoltà ad acquistare anche i generi di prima necessità. Un primo aiuto che arriva dallo stato è quello dei cosiddetti buoni spesa.

I nuovi bonus

Ma come vedremo lo Stato mette in campo aiuti molteplici. I buoni spesa sono richiedibili ai Comuni italiani dal parte delle famiglie che abbiano un certo ISEE. Ogni comune Fissa un determinato tetto ISEE al di sotto del quale la famiglia può chiedere i buoni spesa. Ma oltre ai buoni spesa per le famiglie con ISEE basso arriva anche un aiuto sulla scuola e un aiuto sempre sui generi di prima necessità. L’aiuto sulla scuola sono le borse di studio per ISEE bassi messe a disposizione dalle regioni. L’altro aiuto per le spese di tutti i giorni è invece la Social Card. Proprio per chi si trovi al di sotto delle soglie isee fissate dalla legge infatti si potranno avere sia la Social Card che vale €80 ogni due mesi che anche le borse di studio per riuscire a parare la terribile stangata del caro libri.

3300€ in più per il supermercato

Ma sia il governo Draghi ormai dimissionario che il prossimo governo Meloni promettono nuovi aiuti sociali per gli ISEE bassi. Tuttavia sono proprio gli isee bassi a temere fortemente l’arrivo del governo di destra perché molto probabilmente cancellerà il reddito di cittadinanza. Tuttavia le associazioni a tutela dei consumatori consigliano di fare la spesa nei discount. Infatti chi fa la spesa al discount risparmia ben 3300 euro all’anno rispetto ai supermercati normali e di questi tempi è una cifra da non lasciarsi sfuggire.

