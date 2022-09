“La proposta di Salvini sull’autonomia differenziata? Un suicidio”. Bolla cosi’ le idee del leader della Lega il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che dice ai cittadini di “stare attenti”. “In merito alla legge sulla autonomia differenziata abbiamo in testa due cose diverse: io il decentramento dei poteri e sburocratizzazione; lui due cose diverse contro le quali si sta combattendo”, dice.

“Salvini vuole distribuire alle regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello stato, l’Iva che matura in un territorio deve essere lasciata nella percentuale del 10% alle regioni- spiega – Significa che le regioni ricche avranno miliardi e quelle povere sprofonderanno nella depressione, questa e’ una prospettiva di suicidio. Sento il dovere di avvertire i concittadini, fate attenzione perche’ se prevale questa prospettiva sara’ un suicidio”. C’e’, poi, anche un altro aspetto, “un’altra cosa mortale”: “Vale a dire gli stipendi da dare a medici o personale possono essere differenziati, le regioni possono fare contratti integrativi, questa sarebbe una prospettiva suicida per il Sud perche’ le regioni ricche offriranno di piu’ e ci sara’ una fuga dei medici verso il Nord”, sottolinea.

“Per quanto riguarda la Campania, la vaccinazione del personale medico e’ obbligatoria e dovra’ essere fatta perlomeno per le residenze sanitarie assistite. Poi verificheremo il quadro normativo. Ma dire liberi tutti quando c’e’ un’epidemia in corso significa essere irresponsabili, poi magari puoi guadagnare qualche voto dai no vax ma puoi rovinare la vita di milioni di persone”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. “Dal 1 ottobre inizia la campagna di vaccinazione per i bambini e mi auguro che, almeno rispetto a questo, non si debba fare i conti con l’irresponsabilita’ di campagne no vax”, ha aggiunto.