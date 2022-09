Otto giorni di attesa per una operazione al polso rotto. È la storia di un uomo di 40 anni residente a Sarno. Non è l’unico in quella situazione. L’episodio conferma il crollo dei reparti di ortopedia e traumatologia nell’Agro -nocerino, dove vengono garantite solo le emergenze. Come racconta il 40enne in un articolo de Il Mattino, l’uomo si è spostato da un ospedale all’altro senza risultati. La migrazione è verso il napoletano, il nolano e l’ospedale di Oliveto Citra. L’Agro non riesce a garantire l’assistenza.

“Ho riscontrato grande professionalità in tanti medici ed operatori – spiega il 40enne – purtroppo per colpa di pochi ci sono situazioni al limite. Non si possono lasciare in questo stato i pazienti. Dovevo essere operato al polso per frattura scomposta, venerdì, mi hanno rimandato a martedì. Poi, il medico è venuto in camera dicendomi di non poter procedere perché mancano gli anestesisti. Attualmente non so ancora la data dell’intervento”, spiega l’uomo.