Rifiuta a un cliente il pagamento con il Pos: multato un tabaccaio, a Civitanova Marche. La sanzione, la prima emessa nella provincia di Macerata, è notificata dai militari della Guardia di Finanza, allertata dal cliente che si era rivolto alla rivendita e che voleva comprare dei biglietti per il bus e pagare con il bancomat. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, dopo aver verificato quanto evidenziato nella telefonata, hanno proceduto alla contestazione della violazione nei confronti del titolare dell’attività commerciale, nonché alla trasmissione del rapporto al prefetto di Macerata, autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

Le regole L’attività ispettiva condotta dai finanzieri risponde alle priorità stabilite dal PNRR con l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisce sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici.