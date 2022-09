Se ti hanno bloccato la domanda per avere il Reddito di Cittadinanza, è questo il passaggio che devi fare per risolvere subito. Quando si tratta di sussidi statali, a volte può capitare di ritrovarsi la domanda bloccata per diverse ragioni. Per fare domanda per il Reddito di Cittadinanza non devi per forza essere disoccupato, non tutti sanno infatti che puoi richiederlo anche se lavori come integrazione. La domanda per avere il reddito puoi farla sia tramite CAF o patronato oppure online andando sul sito dell’INPS oppure sul sito web ufficiale all’indirizzo www.redditodicittadinanza.gov.it

Per l’approvazione del sussidio da parte dell’ente ci vogliono circa 30 giorni, ma può capitare che la domanda rimanga bloccata per più tempo. In questo caso, devi assolutamente fare così per sbloccare il tutto.

Niente panico, se il Reddito di Cittadinanza è bloccato devi fare così

Per richiedere questo aiuto economico, ci sono diversi documenti che devi presentare come l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Questo documento attesta il reddito annuo tuo e della tua famiglia (nel caso tu sia sposato o viva con dei familiari). Puoi farlo gratuitamente presso CAF o patronati. Uno dei requisiti infatti per avere il Reddito di Cittadinanza è proprio il reddito ISEE che non deve superare i 9.360 euro. Inoltre anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare non deve superare una certa soglia che varia in base anche ai figli e se in famiglia sono presenti persone con disabilità.

Quando fai domanda per avere il Reddito di Cittadinanza, puoi seguirne l’andamento attraverso il sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso al sito dell’INPS a questo indirizzo, devi cliccare su “accedi al servizio”.

Ti si aprirà una pagina, dove vedrai “gestione domanda”, clicca sulla voce “lista domande ed esiti”. La pagina si ricaricherà e ti apparirà un piccolo schema con dei simboli. Se il simbolo della manina è verde significa che quel determinato requisito è stato verificato e riscontrato. Nel momento in cui vedi una mano arancione, significa che ci sono problemi.

In base a quale voce ti dà problemi, recati al CAF per sistemare la situazione oppure contatta il Contact Center dell’INPS al numero 803 164, gratuito da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile a pagamento a seconda delle tariffe applicate dal tuo gestore. Di solito il Reddito di Cittadinanza viene bloccato per l’ISEE difforme, potrebbero esserci quindi delle anomalie all’interno del documento. In questo caso, devi rifare l’ISEE tenendo conto delle voci difformi che sono apparse e quindi producendo i documenti richiesti. Ci vorranno poi ulteriori 30 giorni per aggiornare il tutto e sbloccare il sussidio.