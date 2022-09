Arrestato per rapina un 19enne. Nel parcheggio commerciale Molino in via Appia a Sant’Antimo, il ragazzo aveva fermato un coetaneo che stava sostituendo un pneumatico della propria auto appena forato. Lo aveva minacciato con una pistola e si era fatto consegnare i 30 euro che la vittima aveva in tasca. E, per intimorire ancora di più il giovane automobilista, il 19enne aveva sparato un colpo verso il basso. Solo che i carabinieri erano lì vicino.

Di qui l’inseguimento fino al tentativo di scavalcamento del muro perimetrale. L’arma – gettata nello scarico merci del centro commerciale – era in realtà a salve, ma sembrava del tutto vera, anche perché il tappo rosso era stato tolto. Alla fine i 30 euro sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.