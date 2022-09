Ragazzo di 22 anni muore d’infarto mentre gioca a calcetto

Muore a soli 22 anni durante un partita di calcetto con gli amici. Ruben Ciarlanti, figlio dell’ex sindaco e attuale vicesindaco di Blera, ieri sera si è accasciato a terra mentre stava giocando al campo comunale di Blera accusando un malore. Chi era con lui ha subito chiesto aiuto. I sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, hanno tentato lunghe manovre di rianimazione ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia, che ha scioccato Blera e tutta la provincia. Il paese è in lutto e in queste ore si sta stringendo al dolore della famiglia con messaggi di cordoglio e attestati di stima nei confronti di Ruben, ragazzo conosciuto e ben voluto da tutti. Era il terzogenito di Francesco Ciarlanti, già sindaco e oggi vicesindaco di Blera. Messaggi di dolore e vicinanza, sia istituzionale che privata, stanno arrivando da tutta la Tuscia. I funerali del 22enne si svolgeranno domani, sabato primo ottobre, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Blera.