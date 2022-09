Ragazzino ferocemente pestato a Palma Campania, identificati i tre del branco

Un pestaggio violento per avere aiutato i carabinieri in un episodio avvenuto in un comune in provincia di Avellino. Questo il movente dell’episodio avvenuto la sera tra mercoledi’ e giovedi’ a Palma Campania (Napoli) in cui un ragazzino di 16 anni incensurato di buona famiglia e’ finito in rianimazione con lesioni profonde al cranio. E’ ritenuto colpevole da un ‘branco’ di coetanei di avere fatto sapere che colui che poi gli ha sferrato l’unico pugno in pieno volto si era sottratto, qualche giorno prima, a un controllo. Per fortuna la vittima ha superato la fase peggiore ed ora è fuori pericolo.

I tre aggressori sono stati tutti identificati dai carabinieri della stazione di Palma Campania e della Compagnia di Nola. Pronta, nei confronti dei tre, una denuncia per lesioni gravi. Le condizioni del ragazzo sono stabili.