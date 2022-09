Quarantena per Covid, si cambia. Non più sette ma 5 giorni di isolamento prima di poter uscire da casa. A patto però di avere un test negativo e di essere asintomatici da almeno due giorni (o non esserlo mai stati). È quanto prevede la circolare del ministero della Salute, di «aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19».

Le nuove regole

«Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento». spiega la circolare. L’isolamento quindi, sulla base dell’andamento dei contagi, passa da 7 a 5 giorni, sempre sottoposto all’esito del tampone. «In caso di positività persistente – si legge nella circolare firmata dal direttore generale Giovani Rezza – si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test».

Le varianti

Il ministero – sempre secondo la circolare – valutata la diffusione a livello globale della nuova variante omicron B.1.1.529 e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico del Covid ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e sulle modalità di isolamento. «Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare del 30 marzo scorso».