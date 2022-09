Lunedi prossimo verrà effettuata l’autopsia. La procura e il commando dei carabinieri stanno proseguendo con le indagini. Intanto è ancora in stato di fermo il collaboratore scolastico.

Domani è prevista l’udienza preliminare per la convalida del fermo. Un provvedimento stabilito dalla procura di Napoli nord, in merito alle indagini svolte negli ultimi giorni sulla morte del professore di Melito.

L’indiziato in questione si chiama Giuseppe Porcelli 54 anni incensurato, non noto alle forze dell’ordine. Molto presumibilmente i motivi dell’aggressione sono riconducibili ad un prestito, formalmente stipulato tra le due parti in causa.

Il movente di natura pecuniaria è solo la punta dell’iceberg. A far insospettire gli inquirenti sarebbero delle tracce ematiche presenti sui vestiti, al momento della perquisizione.

Inoltre mediante il circuito di videosorveglianza posto all’esterno dell’istituto, ha filmato proprio degli spostamenti nell’area antistante la scuola, ritenuti molto discutibili dal sostituto procuratore Fabio Sozio. Oltre al rilevamento della macchina del professore ancora parcheggiata lì.

Le indagini confermano che ad uccidere il professore Toscano sia stato un oggetto acuminato impugnato dall’assassino. Nella zona del ritrovamento del cadavere, gli investigatori non hanno rilevato scie, che determinano il trascinamento del corpo.

Visto che è stato ritrovato in un’area poco utilizzata della scuola tra un cespuglio e un casolare.

La Procura di Napoli Nord e i carabinieri, stanno mantenendo una certa segretezza, per svolgere nel migliore dei modi il loro operato. Secondo le ultime indiscrezioni l’esame autoptico sul corpo di Marcello Toscano, verrà eseguito nella giornata di lunedì.

Il corpo investigativo sta svolgendo ulteriori indagini sul luogo del ritrovamento, in modo da avere ulteriori elementi o prove per incastrare il potenziale carnefice di questo triste racconto.

Un delitto ancora avvolto nel mistero, ma secondo gli organi inquirenti siamo molto vicini all’incarcerazione dell’assassino. Un atto di giustizia nei confronti della famiglia del professore Marcello Toscano.