Tragedia a Gragnano, in provincia di Napoli, dove questa mattina un ragazzino di 13 anni è precipitato al suolo dalla finestra al quarto piano dell’appartamento di famiglia. Per il giovanissimo lo schianto è stato fatale e quando è intervenuto sul posto il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Anche i Carabinieri, allertati dal 112, sono giunti intorno alle 11,20 davanti al palazzo in via Lemma 7: da una prima ricostruzione ancora da verificare pare che il minore si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell’antenna Tv. Successivamente avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La salma del ragazzino resta a disposizione per l’autopsia. Una tragedia incredibilmente assurda.