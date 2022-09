Possessori di libretto postale, arriva il Bonus da circa 700 euro

Per gli italiani la situazione si fa sempre più dura e più precaria, ma arriva un nuovissimo bonus ricco sul libretto postale che farà la felicità di tanti. Come sappiamo per le famiglie andare avanti sta diventando sempre più difficile. Gli introiti sono sempre più bassi e precari e tanti non riusciranno a pagare le terribili bollette. In una situazione del genere i bonus e gli aiuti sono sempre molto importanti e questo nuovo di Poste Italiane sicuramente è uno dei più sorprendenti

Bonus libretto postale

Poste italiane propone sempre nuovi servizi e nuove soluzioni per la sua clientela. Infatti i servizi che poste italiane e soprattutto bancoposta mettono in campo sono ormai veramente tantissimi, ma nonostante ciò poste italiane punta a fidelizzare sempre di più la sua utenza con offerte convenienti e vantaggiose. Questo nuovo bonus messo in campo e che vale fino a 700 euro è qualcosa di davvero unico. Vediamo come funziona e come beneficiarne. Oggi la logica dei bonus e degli aiuti viene spesso contestata. Eppure senza i bonus e gli aiuti sociali oggi tante famiglie non potrebbero proprio vivere. Questo di poste italiane è sicuramente fuori dal comune.

Come funziona il bonus legato al libretto postale

Questo particolarissimo bonus è legato al prodotto denominato libretto postale smart. Il libretto postale smart è l’evoluzione del classico libretto postale. E’ un prodotto amato dagli italiani perchè è economico ma ha tutte quelle funzionalità di homebanking alle quali gli italiani si sono ormai abituati. Dunque il libretto postale smart è una vera evoluzione tecnologica del vecchio libretto postale e qualsiasi operazione può essere fatta dal computer o dallo smartphone. Ma questo particolare bonus è legato proprio alla carta libretto smart. Infatti il libretto postale smart essendo molto completo ha anche la sua card per fare i normali prelievi. Ma è proprio qui che scatta il bonus da 700 euro.

Come si hanno i 700 euro

Quando si fa un prelievo con la card il rischio è sempre quello dei furti. Purtroppo in Italia si registrano tanti di questi episodi, ma poste italiane mette in campo una tutela senza precedenti. Infatti se dopo aver fatto un prelievo con la card si subisce un furto, poste italiane risarcirà il malcapitato entro i 700 euro e se il furto è avvenuto entro 48 ore dal prelievo. Dunque una bella garanzia per i clienti. Per poterne beneficiare bisogna che la pensione sia accreditata sul conto libretto smart.

