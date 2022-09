Porta neonata in sella a un grosso scooter ed è anche senza patente: denunciato

Coppia con una neonata in sella a uno scooter. Denunciato il conducente, fermato in viale Comandante Umberto Maddalena a Napoli. A intervenire gli agenti, che gli hanno contestato 4 violazioni del codice della strada per guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, guida di veicolo sul quale è vietato il trasporto di minori di anni 5, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Il centauro, un 49enne napoletano. è stato anche denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio, e il suo scooter sottoposto a sequestro amministrativo. Appena qualche giorno fa un’immagine simile era finita diffusa attraverso un video. Sempre una neonata a farne le spese.