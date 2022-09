Pompei, musicisti di Eugenio Bennato difendono ragazza. Il fidanzato li investe

Avevano da poco finito di esibirsi sul palco con Eugenio Bennato quando si sono imbattuti in una coppia che stava litigando. Hanno sentito le urla, hanno provato a riportare la calma tra i due ma le cose non sono andate per il verso giusto. Brutta avventura, ieri sera a Pompei, per due musicisti che hanno provato a fare da pacieri e che hanno rischiato di essere investiti. E’ avvenuto tutto in piazza Schettini, poco dopo l’1.30. Un uomo ed una donna, due giovani, stavano urlando: grida, accuse. I due musicisti si sono fermati ed hanno tentato di capire cosa stesse succedendo. Hanno provato a calmarli, a parlarci. Forse temevano che la donna potesse subire qualche aggressione. Per qualche minuto sembrava che fossero riusciti nel loro intento di interrompere l’acceso diverbio.

L’epilogo

I due, infatti, avevano smesso di litigare e la donna si era perfino allontanata. Dopo poco, pero’, l’esito del tutto inaspettato. I due musicisti riprendono la loro passeggiata quando arriva a tutta velocita’, verso di loro, un’automobile che tenta di investirli. Alla guida dell’auto un ventenne del luogo, ovvero il ragazzo che prima stava litigando con la donna. Non aveva per niente ‘apprezzato’ la loro intromissione e cosi’, in quel modo, voleva punirli. Per fortuna solo tanto spavento per i due musicisti, che forse sono finanche caduti per schivare l’auto: per entrambi nessuna lesione importante ma escoriazioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato il ventenne che ora sara’ denunciato. La donna che era con il giovane si era invece gia’ allontanata e, quindi, non e’ stata identificata. Il concerto di Bennato, ieri sera, aveva chiuso la rassegna R…estate a Pompei. La “Notte della Taranta”, animata da Eugenio Bennato, aveva fatto ballare e divertire un vasto pubblico, con lui sul palco i musicisti che l’accompagnano da oltre un decennio nel progetto “Taranta Power”. E tra loro anche i malcapitati pacieri.