Pompei, le rubano contrabbasso da 3mila euro dall’auto: “Ho perso tutto”

A Pompei è avvenuto un furto ai danni di una studentessa del conservatorio di Napoli: ignoti hanno portato via dall’auto in sosta il suo contrabbasso. La denuncia arriva dalla stessa ragazza che spiega l’accaduto. “Stavo tornando da alcune prove a Caserta quando ho deciso di fermarmi a mangiare qualcosa velocemente in una pizzeria. Ho parcheggiato l’auto poco distante e al ritorno l’amara sorpresa: il mio contrabbasso, dal valore di 3 mila euro, era sparito. Scommetterei sul fatto che mi avessero puntato.

Il colpo è stato abile, secondo la ragazza che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, i ladri avrebbero aperto la custodia e preso solo il contrabbasso lasciando tutti i documenti e l’archetto. “Senza parole. I cittadini sono privi di possedere qualcosa che i delinquenti se ne impossessano, spesso anche con la violenza. Aiuteremo la ragazza a recuperare il suo prezioso strumento. Chi ha delle informazioni può contattare: https://www.facebook.com/maylin.federico. Se invece non ne dovesse ritornare in possesso, allora faremo partire una raccolta fondi.”- ha dichiarato Borrelli.