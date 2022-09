I Carabinieri del Nas di Napoli hanno controllato, in penisola sorrentina e nel comune di Pompei, campeggi e villaggi turistici, verificando i relativi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonche’ i servizi forniti, come le camere, le piscine e le aree ricreative. Le attivita’ di controllo, eseguite congiuntamente a personale dell’Ispettorato Interprovinciale del Lavoro e dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno interessato 8 strutture, accertando carenze igienico-sanitarie e strutturali nonche’ presenza di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione.

In totale, sono elevate multe per 11 mila euro; contestate violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare; sospese 2 attivita’ di campeggio con personale in nero. Un’azione potente, dunque, per la sicurezza.