Poggiomarino, va a lavorare e gli occupano la casa popolare: “Aiutatemi”

Era andato a lavorare, ma una volta arrivato sul luogo lo hanno richiamato da casa: “Torna, qualcuno è entrato a casa tua”. Un’amara sorpresa per Michele Iervolino, 38enne di Poggiomarino che si è visto occupare la propria abitazione popolare del rione di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ha raccontato tutto in video sui social: “Mi hanno rotto la porta, distrutto casa. Una donna è qua sul mio divano. Io ho problemi di salute e vogliono portarsi via la mia casa. Aiutatemi”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la segnalazione di Iervolino. Al momento la donna resta però nell’alloggio del 38enne, sotto allo stesso tetto. Serve infatti un intervento del pm di turno per ristabilire l’ordine. Una storia, purtroppo, tutt’altro che nuova e che vede sempre più episodi in un lungo ed in largo.