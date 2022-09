Stava lottando da tempo contro un male che si è poi rivelato incurabile, ma aveva prestato il suo servizio per Poggiomarino fino a qualche settimana fa con la solita passione. Si è spenta questa mattina il comandante della polizia municipale di Poggiomarino, Rita Bonagura. Donna forte e attenta ai bisogni della comunità, molto presente anche in ambito solidale e sociale con l’attiva partecipazione alle iniziative benefiche della Fidapa. Manifestazioni di cordoglio stanno arrivano in lungo ed il largo e non solo da Poggiomarino, ma anche da città limitrofe: segnali di un dolore diffuso per la dipartita di chi si è speso al limite per il territorio.

Il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, commenta: “Purtroppo oggi ci ha lasciati la nostra Comandante Rita Bonagura. Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Se ne va una professionista di elevato spessore la cui tenacia ha rappresentato tanto per il nostro Comune. Ricorderò per sempre in particolare gli ultimi due anni di costruttivo confronto durante la mia amministrazione, dove attingevo dalla sua enorme esperienza. Un abbraccio a Ludovica e a tutta la famiglia Bonagura”.

Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma commenta: “Le nostre condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità palmese alla famiglia di Rita Bonagura e a tutta la città di Poggiomarino. Il nostro territorio non perde soltanto un Comandante della Polizia Municipale insostituibile ma soprattutto una donna tenace, forte, capace e amata da tutti. Che la terra le sia lieve e che finalmente riposi in pace”. Anche il primo cittadino di Terzigno, Francesco Ranieri, esprime il suo cordoglio: “Ci sarai sempre tra i più bei ricordi di una politica che fu. Ho iniziato con te questo percorso nel lontano 2004 mantenendo saldi quegli ideali che nessuno mai scalfirà. Buon viaggio comandante Rita Bonagura. Addio amica leale e sincera. Tvb assai”.

Fa lo stesso il primo cittadino di Striano, Antonio Del Giudice: “Purtroppo oggi ho ricevuto una bruttissima notizia, la prematura scomparsa dellla mia cara Amica Rita Bonagura. Eccellente Comandante della Polizia Municipale del Comune di Poggiomarino, in tutti questi anni abbiamo condiviso moltissime cose. Oggi se ne va una Donna esemplare ed una instancabile servitrice dello Stato. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della intera comunità di Striano, siamo vicini alla Famiglia Bonagura, alla Comunità di Poggiomarino ed all’Amministrazione Comunale”.

Anche l’ex sindaco di Poggiomarino e attuale presidente Scabec, Leo Annunziata, esprime il proprio dolore: “Ci lascia Rita Bonagura. Per nove anni abbiamo lavorato insieme per la nostra comunità. Ironica, acuta, risolutrice. Appassionata di politica, spesso e volentieri ci prendevamo reciprocamente in giro. Il suo sorriso segnava la fine della discussione. Che la terra Ti sia lieve”.