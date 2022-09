Poggiomarino, salvo il futuro della scuola elementare di Flocco

Formata la classe di allievi di prima elementare. “La notizia comunicata ieri sera durante la festa di quartiere organizzata per augurare buon anno scolastico ai piccoli alunni di zona Flocco ha fatto tirare un respiro di sollievo ai cittadini flocchesi e ai poggiomarinesi tutti” fa sapere il primo cittadino Maurizio Falanga continuando “questa vittoria racconta la tenacia dei papà e delle mamme, dei Parroci, del personale scolastico e delle sue dirigenti e della mia Amministrazione. Abbiamo tutti insieme lavorato per scongiurare la mancata implementazione della prima elementare, riuscendoci” esclama fiero il sindaco.

Entusiasta anche l’assessora al ramo Maria Carillo “Con il cuore colmo di gioia e riconoscenza ringrazio le famiglie dei bimbi, padre Antonio, la dirigente scolastica, i docenti che ci hanno sostenuto in questa battaglia: sarebbe stata una ferita troppo grande non vedere formarsi la prima elementare nella scuola ubicata in una zona storica e importante del nostro paese” afferma la delegata alla Scuola della giunta Falanga.