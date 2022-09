Poggiomarino, esultano Forza Italia e Fratelli d’Italia per il risultato elettorale

Poggiomarino decreta Forza Italia primo partito del centrodestra, contribuendo alla vittoria con 1642 voti. Una roccaforte forzista a livello nazionale. Francesco Parisi, Presidente del Consiglio comunale e referente di Forza Italia a Poggiomarino analizza con entusiasmo il dato elettorale: ” Sul territorio abbiamo lavorato tanto per ottenere questa approvazione e le persone ci hanno dato fiducia. Il nostro territorio è ben rappresentato in Parlamento italiano, siedono sugli scranni della Camera e del Senato militanti forzisti che conoscono le criticità dei nostri territori e saranno i nostri portavoce a Roma, dove sono sicuro, si deciderà sempre per il bene della Campania e dei suoi paesi”.

Sulla stessa linea il capogruppo Antonio Bonagura : “il dato ci racconta che fare rete tra i territori è sempre la strada vincente, dove si lavora di squadra Forza Italia diventa primo partito. È accaduto a San Giuseppe, a Terzigno e a Poggiomarino, dove abbiamo quasi triplicato la media nazionale e raddoppiato la percentuale regionale, anche grazie al lavoro certosino degli amici della lista civica Cambiamo”.

FdI

Poggiomarino esulta per il consenso di Fratelli d’Italia. Il risultato delle elezioni Politiche che si sono tenute domenica scorsa vede Giorgia Meloni nettamente vincitrice. A Poggiomarino si è registrato un traguardo degno di nota: “con una percentuale del 19.5 per cento abbiamo ottenuto un notevole incremento rispetto al 3, 34 per cento delle passate Politiche del 2018″, analizza il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Giuseppe Orefice che aggiunge con fierezza ” il partito ha raggiunto risultati più alti rispetto al resto del nostro collegio poichè gli elettori conosco la serietà del partito che amministra il paese da due anni. Poggiomarino è la forza del centrodestra unito e tra i pochi paesi del nostro collegio dove la coalizione supera nettamente il movimento Cinque Stelle”.

“Come promesso in campagna elettorale” continua Orefice “mi farò portavoce delle istanze dei poggiomarinesi fino a Roma, perchè so che adesso saremo ascoltati dagli amici che abbiamo in Parlamento. Il rapporto diretto e personale che conservo con Michele Schiano, eletto alla Camera dei deputati, ci permetterà di essere rappresentati al meglio. Avremo al nostro fianco gli eletti Marta Schifone ed Edmondo Cirilli, Sergio Rastelli ed Antonio Iannone che hanno inserito Poggiomarino nella loro agenda politica”.

Orefice ringrazia i consiglieri in quota Fratelli d’Italia: Lucia Bianco, Luigi Nappo, Lisa Speranza ed il vicesindaco meloniano Luigi Belcuore per l’impegno profuso durante la campagna elettorale.

È proprio Belcuore a sottolineare che “la Campania non poteva essere rappresentata meglio in Parlamento italiano. Oggi abbiamo amici e militanti di partito che si batteranno per il nostro territorio e non dimenticheranno la nostra Poggiomarino. È stata una campagna elettorale da cui ho attinto tanto, imparato mille sfumature dell’impegno politico. Sono felice per la fiducia riposta nei confronti dei nostri amici Marta Schifone e Michele Schiano alla Camera dei deputati seguiti da Edmondo Cirilli, da sempre uomo di partito e militare doc che non ha mai dimenticato la nostra terra. Contento e soddisfatto anche per i nostri senatori campani, anche Poggiomarino è al Senato con Sergio Rastelli ed Antonio Iannone che conosco benissimo la nostra cittadina. Vincono i campani della militanza, del rigore, dell’appartenenza viscerale al partito ed al territorio. Ecco perchè oggi, noi amministratori locali, siamo meno soli” chiosa il vicesindaco dell’amministrazione Falanga.